فتح باب التسجيل إلكترونيًا للتقديم في معهد العلوم الإسلامية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التسجيل إلكترونيا للطلاب الراغبين في التقديم بمعهد العلوم الإسلامية من خلال رابط على بوابة الأزهر، وذلك لقبول دفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي بالمعهد للعام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح قطاع المعاهد - في بيان اليوم - أنه تم تحديد عدة شروط لمن يريد الالتحاق بالمعهد على رأسها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح لا تقل عن 75% من مجموع الدرجات الحاصل عليها الناجحون بالدور الأول.

وأشار إلى أنه من ضمن الشروط اجتياز الاختبارات التحريرية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية)، والشفهية (قرآن كريم، فيما تم حفظه حتى الصف الثالث الإعدادي، مطالعة)، واجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي لمن يتم ترشيحه، والالتزام بشروط وضوابط الإقامة بالقسم الداخلي بالمعهد والقواعد الخاصة بالدراسة وفقا للائحة المعهد.

وأضاف، أنه من يرغب في الالتحاق بالمعهد ممن تنطبق عليه الشروط عليه ملئ الاستمارة المخصصة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين 15 يوليو، حتى الأربعاء الموافق 31 من الشهر ذاته.