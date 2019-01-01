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فن

مى عز الدين تجهز لـ«مسلسل رمضانى».. وتفاضل بين عرضين سينمائيين

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 09:11 م
الفنانة مى عز الدين
الفنانة مى عز الدين
دعاء عبدالمقصود
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بدأت الفنانة مى عز الدين التحضيرات الأولية لمسلسلها الرمضانى الجديد، الذى تشارك به فى موسم ٢٠٢٠، وطلبت من الشركة المنتجة التى تعاقدت معها مؤخرًا، التواصل مع الكاتب محمد سليمان عبدالمالك لكتابة المسلسل، خاصة بعد النجاح الذى حققه مسلسل «رسايل»، الذى كتبه لها «عبدالمالك» وعرض فى موسم رمضان ٢٠١٨.
وقالت مصادر إن الشركة المنتجة ترغب فى الاستعانة بورشة كتابة مكونة من مجموعة كتاب شباب لكتابة سيناريو المسلسل الجديد، مشيرة إلى إجراء مفاوضات مع «مى» لإقناعها بذلك أو التوصل إلى حل وسط، فقررت تأجيل قرارها النهائى وحسم أمرها من المشاركة فى الموسم من عدمه، لحين عودتها من إجازتها الصيفية.
وحسب المصادر ذاتها، قررت «مى» الابتعاد عن الكوميديا فى أى عمل جديد تقدمه، سواء سينمائيًا أو دراميًا، والعودة إلى الأعمال الرومانسية والتراجيديا، خاصة بعد الانتقادات التى وجهت لها عقب عرض مسلسل «البرنسيسة بيسة» فى موسم رمضان الماضى، ما جعلها تتأنى بشكل كبير وتعيد تقييم الأعمال التى تعرض عليها.
ونصح أصدقاء ومقربون النجمة الشابة بضرورة العودة إلى شاشة السينما، والابتعاد قليلًا عن المشاركة فى المنافسة الدرامية كل موسم، حتى لا يمل منها الجمهور، وهو ما دفعها للبحث عن فكرة سينمائية جديدة ومختلفة تعود من خلالها إلى جمهور الشاشة الكبيرة، بعد فترة غياب تجاوزت ٧ سنوات منذ تقديمها الجزء الثالث من فيلم «عمر وسلمى».
وتمتلك «مى» مشروعًا سينمائيًا مؤجلًا بعنوان «فتفوتة» مع المخرج محمد سامى، لكن وجود أكثر من عمل سينمائى يتناول نفس فكرة «شخصية عقلة الإصبع» للنجمين محمد هنيدى وكريم فهمى دفعها لتأجيل المشروع إلى أجل غير مُسمى.
وكشفت المصادر عن تلقى «مى» عرضين للعودة إلى السينما، الأول إنتاج محمد السبكى والثانى من إنتاج شركة «سينرجى»، وينتظر الأول عودتها من الساحل الشمالى لحسم القرار النهائى تجاه العمل وبدء تحضيراته الأولية، بجانب عقد جلسات عمل لاختيار الأبطال.
وتستغل الفنانة فترة الإجازة الصيفية التى تقضيها فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى فى ممارسة هوايتها المفضلة وهى التطريز، خاصة تطريز العرائس الصغيرة، وحسب المصادر تفكر «مى» فى إقامة معرض فنى لعرض المنتجات التى تقوم بتطريزها.
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