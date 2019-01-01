الباز يوجه رسالة لمتابعيه بمناسبة مرور سنتين على تقديمه "90 دقيقة"

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشكر لمتابعي برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، وذلك بمناسبة مرور عامين على تقديمه البرنامج.

وقال الباز: "أشكر الجميع، من يؤيدنا ومن ينتقدنا، وأؤكد أننا ملتزمين بثابت واحد، وهو أننا نعمل لوجه الوطن، لا نعمل من أجل شخص أو جهة، فكل الأشخاص زائلة، وكل الجهات والمصالح زائلة، ويبقى الوطن".

وأوضح أنه خلال العامين الماضيين عمل على 3 معارك أساسية، وهي دعم البلد ضد الإرهاب، ودعم بناء البلد، ومعركة الوعي.

وأردف: "لم نهدف إلى التشهير والفضح وإن كانوا يستحقوه، لأنهم يعادون البلد، ومن يعادي البلد لن نتردد في قصم ظهره، وأحيانًا نصدم الناس، لكننا نريد العيش في بلد صحي".