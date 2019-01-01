رئيس ريال مدريد يسافر إلى كندا لبيع 8 لاعبين

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن السيد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني سوف يسافر إلى كندا لينضم إلى تجمع النادي الملكي في مونتريال، ثم سوف يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مباريات الميرينجي من الملعب في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.



ومن المقرر أن يخوض اللوس بلانكوس 3 مباريات كبيرة خلال هذه البطولة، حيث سيلعب ضد كل من: بايرن ميونخ الألماني، أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.



وتحدث رجل الأعمال الإسباني مع المدير الفني للفريق، زين الدين زيدان حول الأسباب الشخصية التي دفعته للعودة إلى أوروبا، ويأمل بيريز في أن يعود أسطورة الكرة الفرنسية لمباشرة عمله في أقرب وقت ممكن، ولكن لن يكون هناك أي ضغط على زيزو.



وأضافت الصحيفة أن خلال هذه الفترة، سوف يعمل على تسريع خروج 5 لاعبين استبعدهم زيدان من حساباته هم: خاميس رودريجيز، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، بورخا مايورال وجاريث بيل، وقد ينضم إليهم كيلور نافاس الحارس الكوستاريكي في حال وصول عرض يناسب توقعات الريال.



هذا بالإضافة إلى رحيل الثنائي أوديجارد وريجيلون، واقتراب مغادرة كل من داني سيبايوس وخيسوس فاييخو، ويتوقع نادي العاصمة الإسبانية الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من هذه العمليات، لأجل توفير المال الكافي للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.