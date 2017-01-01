تريبيير يدخل قائمة المطلوبين في بايرن ميونخ

يدخل نادي بايرن ميونخ ضمن قائمة الفرق التي تريد التعاقد مع النجم الإنجليزي صاحب الـ28 عام كيران تريبيير، نجم نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي في سوق الانتقالات الحالية.



ويعتبر تريبيير الظهير الأيمن للسبيرز من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي وكان أفضل نجوم المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم الماضية روسيا 2018 ووصل مع الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي البطولة.



ولكن تخرج الكثير من الأخبار حول رغبة رحيل اللاعب المميز إلى خارج إنجلترا حيث اتربط اسمه بالكثير من الفرق البداية كانت من نابولي الإيطالي ثم اتليتكو مدريد الإسباني وأخيرًا بايرن ميونخ الألماني حسب موقع “سكاي” في ألمانيا.



ولعل الأخبار المنتشرة حول بايرن ميونخ هي غير منطقية بعض الشئ حيث يملك النادي الألماني يوشوا كيميش أحد افضل الأظهرة في العالم بجانب التعاقد مع بافارد الظهير الأيمن ومدافع المنتخب الفرنسي.



ويأمل النادي البافاري في ضم لاعب ظهير أيمن بديل لكيميش، ولكن يرى المسؤولون أن دفع مبلغ كبير في تريبيير الذي سيجلس على دكة البدلاء أغلب فترات الموسم سيكون أمر غير مفيد.