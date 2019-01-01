أتليتكو مدريد الأقرب لضم سيد هيساي

يبدو أن فريق اتليتكو مدريد هو الأقرب لضم اللاعب البوسني المميز لنادي نابولي الإيطالي، السيد هيساي المطلوب بقوة في نادي يوفنتوس أيضًا بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري.



ويعتبر هيساي ضمن اكتشافات المدرب الإيطالي ساري، في فترة تدريبه لنادي نابولي الذي تركه منذ سنة تقريبًا، حيث كان ضمن نجوم فريق الجنوب الإيطالي.



وقد قام المدرب الجديد لنادي يوفنتوس بتقديم طلب لإدارة السيدة العجوز لضم هيساي الذي يستطيع تطبيق تعليماته بشكل جيد، إلا أن صحيفة “آس” الإسبانية خرجت بأخبار معاكسة تمامًا هذا اليوم.



وتشير الصحيفة المدريدية بأن نادي اتليتكو مدريد يبحث عن التعاقد مع ظهير أيمن أساسي، ويرى بأن سيد هيساي نجم نابولي سيكون مثاليًا في الموسم المقبل مع المدرب دييجو سيميوني.



وأضافت بأن إدارة الروخي بلانكوس ستدفع مبلغ يزيد عن 20 مليون يورو في سوق الانتقالات الحالية وهو الرقم قد يقبل به نابولي بسبب اقتراب عقد اللاعب من النهاية.