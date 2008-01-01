مدرب بولونيا الإيطالي يعاني من سرطان الدم

أكد الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لبولونيا الإيطالي أنه يعاني من مرض سرطان الدم (لوكيميا)، مشيرا إلى أنه سيصارع المرض بكل قوته.



وقال ميهايلوفيتش والدموع تنهمر من عينيه خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت "سأفوز بالمعركة من أجل العائلة، من أجل أطفالي، لكل من يحبوني".



وأضاف المدرب البالغ من العمر 50 عاما "هذه ليست دموع الخوف، لن أنتظر حتى أذهب إلى المستشفى وأبدأ المعركة، إنها مغامرة لكني قادر على هزيمة المرض، وأثق من فوزي بالمعركة".



وأكد والتر ساباتيني مدير الكرة في بولونيا أن ميهايلوفيتش سيستمر في منصب المدير الفني للفريق.



وتولى ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في أواخر يناير الماضي خلفا لفيليبو إنزاجي في ثاني تجربة له مع بولونيا.



وقاد ميهايلوفيتش فريق بولونيا في موسم 2008 2009، وتعرض المدرب الصربي للإقالة من تدريب تورينو في يناير 2018.