لوكاس مورا ينتقص من شأن فان دايك

يبدو أن لوكاس مورا، لا يتفق مع الإحصائية التي تقول إن فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، لم يتعرض لأي مراوغة، حيث قال النجم البرازيلي إن الإعلام كاذب ويضخم الأمور.



وقال لوكاس مورا في تصريحات نقلتها صحيفة (ليفربول إيكو) البريطانية: “في آخر 64 مُباراة لم يُراوَغ فان دايك من أي لاعب، ما رأيك؟ يا رجُل، يقولون لا أحد راوغه منذ لا أعلم متى.. لكن إذا تجاوزه لاعب، فهذه تُعتبر مراوغة”.



وتابع في نفس السياق: “ربما أنا لم أتجاوزه لكن بالتأكيد هنالك لاعب آخر فعلها، أعلم أنني سجّلت بالأنفيلد، وتركته خلفي ينظر إلي حينها.. الإعلام كاذب ويُحب أن يُضخم الأمور”.



وأضاف: “إنه جيد ولكن ليس الأفضل كما يقول الناس.. هل هو أفضل مدافع بالعالم؟ هنالك الكثير من اللاعبين.. لكن هذا الموسم؟ أعتقد أنه ضمن أفضل ثلاثة مدافعين، بين الثلاثة”.



وتحسن دفاع ليفربول كثيرًا تحت قيادة المدافع الهولندي منذ انتقاله إلى “أنفيلد” في يناير 2018، حتى أصبح الدفاع الأقوى في إنجلترا بالموسم المنصرم، حيث لم تتلقّ شباك الفريق سوى 22 هدفًا.