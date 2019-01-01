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رياضة

الزمالك يوضح حقيقة انتقال طارق حامد لاتحاد جدة

السبت 13/يوليه/2019 - 08:56 م
جريدة الدستور
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كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن أن إدارة اتحاد جدة السعودي عرضت 4 ملايين دولار لشراء طارق حامد لاعب الوسط، بشكل نهائي وليس لاستعارته.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن الزمالك لن يقبل ببيع طارق حامد بشكل نهائي، ولكنه لن يمانع في إعارته لمدة موسم واحد لصفوف الفريق السعودي مقابل 4 ملايين دولار.

وأنهى المصدر المسئول تصريحاته، مؤكدًا أن الزمالك لم يحدد بعد وجهة طارق حامد ولم يرد سواء بالموافقة أو الرفض على عرض اتحاد جدة حتى الآن.

وكانت تقارير سعودية قد أكدت على نجاح اتحاد جدة في الظفر بخدمات طارق حامد بشكل نهائي مقابل 4 مليون دولار.
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