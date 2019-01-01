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مصر

بشرى لطلاب الثانوية المصريين بالإمارات.. الأزمة في طريقها للحل

السبت 13/يوليه/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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وعد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بحل مشكلة طلاب الثانوية العامة بالإمارات، وهي عدم قبولهم في الكليات العلمية بمصر مثل الطب والصيدلة.

وقال وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن طلاب الثانوية العامة في الإمارات درسوا مادة "علوم صحية"، ومن حق الوزارة أن تتأكد أنها توازي مادة الأحياء.

وأكد الوزير، أنهم لا يعاقبون الطلبة ولا يمنعوهم من الالتحاق بالكليات، وإنما تواصل مع سفارة دولة الإمارات في مصر، ووزارة التعليم في الإمارات، ووزارة التربية والتعليم في مصر، وبانتظار جواب رسمي يفيد أن مادة العلوم الصحية هي مادة الأحياء.

وأكد أنه سيتم حل المشكلة خلال الساعات القليلة القادمة.

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