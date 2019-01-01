سيرينا: ينبغي التوقف عن التركيز على الأرقام القياسية

قالت الأمريكية سيرينا ويليامز، إنه يتعين عليها العمل بنصيحة أحد أصدقائها والتوقف عن التركيز على مطاردة الأرقام القياسية وذلك عقب خسارتها 2 -6 و2- 6 أمام الرومانية سيمونا هاليب اليوم السبت، في المباراة النهائية ببطولة ويمبلدون للتنس.



وكانت ويليامز، الفائزة بـ23 لقبا ببطولات الجائزة الكبرى الأربع (الجراند سلام)، تتطلع لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز ببطولات الجائزة الكبرى المسجل باسم مارجريت كورت التي توجت بـ24 لقبا.



وعادت ويليامز للعبة التنس بعدما ابتعدت عنها لتلد ابنتها أوليمبيا العام الماضي ووصلت لنهائي بطولتين من بطولات الجراند سلام، وهما ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، ولكنها خسرت البطولتين أمام أنجيليك كيربر ونعومي أوساكا.



ووسعت هاليب فترة انتظار ويليامز لتصل لتحطيم الرقم القياسي، حيث فشلت ويليامز الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون سبع مرات سابقة في الفوز بالمباراة وخسرت في 55 دقيقة.



وقالت ويليامز، التي أصبحت أكبر سيدة تلعب المباراة النهائية ببطولة ويمبلدون حيث تبلغ 37 عاما و291 يوما:"شخص ما قال لي إنه لا ينبغي أن أنظر لأرقامي بعد الآن".



وأضافت:" ينبغي علي فقط أن أركز في طريقة لعبي. هذا شيء أفعله منذ أن حصلت على 18 لقبا".



وأكدت:"في هذا الوقت، كنت أنتظر الطفل الأول وأنجبته. لعب هذا شيئا قليلا. أشعر أنني حقا في هذه المرحلة التي أبذل فيها أقصى جهد لي، ألعب بأفضل ما يمكنني عندما أستطيع".



وكانت ويليامز تتعامل مع إصابة في الركبة قبل المشاركة في بطولة ويمبلدون وبعد أن تفوقت عليها هاليب، قالت إنه لا يوجد لديها أي مبرر أو ندم.



وقالت ويليامز:" أعتقد فقط أنني أحتاج فقط لمواصلة التقدم. أواصل العمل، ربما أتمكن من خوض بعض البطولات بدون إصابة. أتمنى أن أطور من مستوى طريقة لعبي".



وأضافت:"عندما كنت في العشرينيات، كنت أتوقع دائما الفوز. يبدو أنني أبذل جهدا كبيرا مؤخرا للوصول لكل مباراة نهائية في بطولات الجراند سلام".



وأكدت: "أعتقد أنني بذلت جهدا كبيرا في هذه البطولة. سيمونا لعبت بقلبها. إذا كان هناك شيء يجب تعلمه فهو هذا الأمر".