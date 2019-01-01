الأول على علمي رياضة: "لم أصدق الخبر .. وطلبت من الوزير التأكد من رقم جلوسي"

قال محمود الشبلنجي، أحد أوائل الثانوية العامة من محافظة المنوفية، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تواصل معه صباح اليوم وأخبره أنه الأول على علمي رياضة على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5/410.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه لم يصدق ما أخبره به الوزير في البداية، وطلب منه أن يتأكد من رقم الجلوس، للتأكد من نتيجته.

واستكمل أن أسرته أصيبت بحالة انهيار شديدة من الفرحة، ودخلوا في نوبة بكاء بسبب هذا الخبر السعيد.

ونصح الطالب محمود طلاب الثانوية العامة الجدد، ببذل مجهود كبير في المذاكرة، وعدم اتباع كل ما يتردد من أقاويل عن ضرورة مذاكرة أكثر من كتاب خارجي، وأن يرضوا ضمائرهم في المذاكرة حتى يحققوا النجاح.