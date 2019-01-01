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صحيفة سعودية: الزمالك يوافق على إعارة طارق حامد لاتحاد جدة
السبت 13/يوليه/2019 - 07:20 م
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كشف صحيفة عكاظ
السعودية
، عن موافقة مسئولي نادي الزمالك على
انتقال
طارق حامد
لاعب وسط
الفريق
إلى صفوف
اتحاد
جدة
لمدة
موسم
واحد
على سبيل الإعارة.
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