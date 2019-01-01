معلم الأول على الثانوية العامة: "كثيرا ما كنت أتعلم من آرائه"

حصل محمود محمد بيومى الشبلنجى، الطالب بالمدرسة الرسمية المتميزة المتكاملة للغات ابن شبين الكوم بمحافظة المنوفية على المركز الأول على شعبة علمي رياضة.



عاش الشبلنجي طوال سنوات دراسته، يحلم بأن يكون مهندس بترول، ولمس فيه معلميه ذكاءه وتفوقه، وحبه للعلم والقراءة، وكان يحصد المراكز الأولى طوال سنين دراسته، وكذلك حصد العديد من الجوائز في العديد من الأنشطة من بينها "الشعر، السباحة، النشاط العلمى والتكنولوجى، وفاز في مسابقات متعددة.



كانت للأسرة أثر كبير في تفوقه، فعملوا منذل التحاقه برياض الأطفال على تشجيعه في دراسته والأنشطة المختلفة، بتوفير مناخ جيد يدفعه نحو التوفق والإبداع.



ويقول سمير عمارة معلم أول اللغة الإنجليزية بالمدرسة الرسمية المتميزة المتكاملة للغات بشبين الكوم، "كان محمودا، ومحبًا للتعلم والإطلاع والتفكير والتساؤل، وكثيرًا ما كنت أتعلم من آرائه".