ديمبلي يرفض الرحيل عن برشلونة

رفض الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، فكرة الرحيل عن الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويرتبط اسم النجم الفرنسي بالرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي، بعد التعاقد مع مواطنه أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.



وأعلن برشلونة، الجمعة، تعاقده مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.



وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن ديمبلي لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، خلال الصيف الحالي، وذلك ردًا على اهتمام بايرن ميونيخ الألماني بالحصول على خدماته.



ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن الجناح الفرنسي يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة حتى في حالة تعاقد النادي الكتالوني مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وارتبط اسم ديمبلي أيضًا بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة تبادلية مع نيمار، وهو الأمر الذي يرفضه اللاعب.



وانضم الجناح الفرنسي إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل نحو 120 مليون يورو، ولكنه عانى من سلسلة من الإصابات، كما تعرض للعديد من الانتقادات بسبب عدم الانضباط.



وشارك ديمبلي في 42 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، ونجح خلالها في تسجيل 14 هدفًا وصناعة 9.