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رياضة

ألافيليب يتصدر سباق فرنسا وبينو يخطف الأنظار

السبت 13/يوليه/2019 - 06:55 م
جريدة الدستور
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خطف جوليان ألافيليب صدارة سباق فرنسا للدراجات، فيما عزز تيبو بينو آماله في حصد اللقب بعد أداء قوي من المتسابقين الفرنسيين في المرحلة الثامنة اليوم السبت.
وفاز البلجيكي توماس دي جندت بالمرحلة التي شهدت العديد من المرتفعات وامتدت لمسافة 200 كيلومتر من ماكون.
وتفوق على بينو وهو المتسابق الوحيد الذي استطاع مجاراة ألافيليب في هجومه المنهك في المرتفع الأخير قبل نحو 13 كيلومترا من النهاية.
وقدم الثنائي الفرنسي كل ما لديه في النزول من المرتفع الأخير إلى سانت إيتيين.
وعبر ألافيليب وبينو خط النهاية متأخرين بفارق ست ثوان عن دي جندت، لكنهما تفوقا بفارق 20 ثانية عن المجموعة التي ضمت جيرينت توماس حامل اللقب والذي نجا من قلق قبل 15 كيلومترا من النهاية عندما تعثر.
وقال بينو "كنت جاهزا لهجومه منذ الأمس وطيلة اليوم كنت في انتظاره لأنه يملك قوة كبيرة".
وأضاف ألافيليب الذي كان هجومه متوقعا "كانت نهاية رائعة وكان من الممتع أن نهاجم سويا وأظهرنا أننا نستطيع العمل معا حتى لو كنا في فريقين مختلفين".
ويتصدر ألافيليب الترتيب العام بفارق 23 ثانية أمام الإيطالي جوليو تشيكوني، الذي بدأ المرحلة في الصدارة، و53 ثانية على بينو.
وحصل ألافيليب متسابق ديسونيك كويك ستب على مجموع تسع ثوان إضافية مقابل ثماني لبينو متسابق جروباما-إف.دي.جيه في نهاية المرتفع الأخير وعند خط النهاية.
ويأتي توماس خامسا متأخرا بفارق دقيقة و12 ثانية عن المتصدر، ويتقدم بفارق أربع ثوان عن زميله إيجان بيرنال.
وخرج فينشنزو نيبالي، الفائز باللقب في 2014، من المنافسة بعد تعثره في كوت دي لا جايلير وعبر خط النهاية متأخرا بفارق أربع دقائق و25 ثانية عن المتصدر.
وشعر توماس بالغضب بعدما جاء هجوم ألافيليب بعد قليل من وصوله إلى المجموعة الأساسية.
وقال: "أنا بحالة جيدة لكني غاضب. كانت لحظة فارقة في السباق".
(مايكل) وودز تعرض لحادث وأخرج جياني (موسكون) وأنا اصطدمت بدراجة جياني.
"عندما وصلت إلى المجموعة الأساسية كنت مرهقا قليلا وهنا بدأ الهجوم. هذا مزعج لكن العودة كما فعلت كانت جيدة".
وأضاف "لو لم أتعرض لحادث كان يمكنني اتباع (بينو وألافيليب) ولكانت قصة مختلفة تماما الآن. ما زال هناك الكثير في السباق".
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