روما يخطط لخطف هدف تشيلسي وبايرن ميونخ

أكدت صحيفة "كويري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم السبت، أن نادي روما يخطط لخطف هدف تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني "يون بايلي" لاعب نادي باير ليفركوزن، ليحل محل ستيفان الشعراوي الذي غادر إلى الصين هذا الصيف.





وأعلن نادي شنجهاي شينهوا الصيني تعاقده مع المهاجم الإيطالي ذو الأصول المصرية ستيفان الشعراوي بشكل رسمي قادمًا من نظيره روما الإيطالي.



ووقع شنجهاي شينهوا مع ستيفان الشعراوي بصفقة كلفت خزائنه مبلغ 18 مليون يورو، في حين يمتد عقد اللاعب ذو 26 عامًا لثلاثة عوام، بالإضافة لراتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو بعد الضرائب.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي العاصمة الإيطالية روما يطارد الدولي الجامايكي ليون بايلي البالغ من العمر 21 عامًا والذي يعد هدفًا رئيسيًا لبايرن ميونخ وتشيلسي، حيث يعد من أفضل المواهب الشابة في الدوري الألماني.



وأشارت إلى أن نادي روما يستعد لتقديم عرض بقيمة 15 مليون، بالإضافة إلى المهاجم التشيكي باتريك شيك كجزء من الصفقة إلى نادي باير ليفركوزن الألماني، من أجل الظفر بخدمات الجناح الجامايكي ليون بايلي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.