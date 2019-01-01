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رياضة

ميهايلوفيتش مدرب بولونيا يبدأ الحرب ضد سرطان الدم

السبت 13/يوليه/2019 - 06:54 م
جريدة الدستور
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سبورت360- كشف الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا الإيطالي عن إصابته بمرض سرطان الدم “اللوكيميا”، بعدما تحدثت وسائل الإعلام عن معاناته من مرض خطير دون تفاصيل.


قال ميهايلوفيتش البالغ من العمر 50 عامًا في تصريحات للإعلاميين: أنا مصاب بسرطان الدم، لست خائفًا، تلك الدموع ليست دموع خوف، أعرف أنني سأنتصر على المرض.

وأضاف صاحب التسديدات الصاروخية مع أندية لاتسيو وإنترميلان وروما وسامبدوريا: سأواجه كل شيء، سأتغلب على المرض من أجل عائلتي وكل من يحبني، أعتدت على القتال لأن الحياة لم تعطيني كل شيء بسهولة، والآن سأفعل ذلك من جديد، سأقاتل ضد المرض.

واعتذر ميهايلوفيتش عن عدم قدرته على الرد على جميع الرسائل التي وصلت إليه من أجل الإطمئنان عليه، قائلًا: تلقيت أكثر من 600 رسالة واتصالات كثيرة، اعتذر لكم جميعا لأنني لم أرد، أردت البقاء وحدي لفترة، الآن أنا بخير وجاهز للتحدي من جديد.

وأنهى تصريحاته: أوجه الشكر إلى الجميع في بولونيا، بكيت كثيرًا مع كل الرسائل التي تلقيتها، ولكنني لا أرغب في التسبب في تألم أي شخص.

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