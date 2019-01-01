المجلس العسكري السوداني ينفي تأجيل الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير

أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني عدم صحة الأنباء التي أوردتها بعض الجهات حول تأجيل جلسة اليوم السبت مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأوضح المجلس في بيان صحفي أصدره اليوم أن جلسة اليوم ستناقش الوثيقة الدستورية وفقًا لما حددته الوساطة الإفريقية وسيكون ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي بفندق كورنثيا بالخرطوم.

وكان وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، قد أعلن تأجيل الاجتماع الذي كان مُقررًا مساء اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى غد الأحد.

وأوضح ولد لبات أن التأجيل تم بطلب من الطرفين لمزيد من التشاور ومزيد من التحضير.