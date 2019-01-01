إيران: سنرد على بريطانيا إذا لم تفرج عن ناقلة النفط المحتجزة

هدد السفير الإيراني لدى بريطانيا، اليوم السبت، باتخاذ بلاده إجراءات مضادة ضد لندن إذا لم تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها الأسبوع الماضي قبالة جبل طارق.



وأكد حميد بعيدي نجاد السفير الإيراني بلندن أنه إذا لم يتم الإفراج عن ناقلة النفط وحمولتها فلن يبقى إجراء لندن دون رد من قبل طهران.



وكشف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، في وقت سابق اليوم عن اتصاله بنظيره الإيراني محمد واد ظريف، بشأن احتجاز المملكة لناقلة النفط الإيرانية وطاقمهما.



وأوضح الوزير البريطاني، أن ظريف أكد له أن طهران ترغب بحل المشكلة ولا ترغب بالتصعيد في الأزمة الحالية، متعهدًا بأن المملكة ستسهل الإفراج عن السفينة الإيرانية في جبل طارق إذا ما تلقت ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.



وأوقفت السلطات البريطانية في جبل طارق الأسبوع الماضي ناقلة نفط إيرانية محملة بأكثر من مليون برميل من النفط، وقالت لندن إن السفينة كانت متوجهة إلى سوريا في خرق للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

