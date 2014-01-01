أعضاء البرلمان الهندي يكنسون الأرض أمام البرلمان في حملة نظافة

أمسك أعضاء في البرلمان الهندي المكانس وكنسوا الأرض أمام مبنى البرلمان في نيودلهي اليوم السبت في إطار حملة نظافة مستمرة.

وأطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حملة على مستوى البلاد لزيادة الوعي بالنظافة وتحسين الصرف الصحي في عام 2014، في عيد ميلاد زعيم الاستقلال المهاتما غاندي.

وتهدف مهمة "نظفوا الهند" إلى توعية الناس بالصلة بين الصرف الصحي والصحة العامة.

لكن ما فعلوه أمام البرلمان قوبل بالانتقاد على الإنترنت بعد أن ظهر المشرعون وهم يكنسون منطقة نظيفة بالفعل ويجدون صعوبة في استخدام مكانسهم.

وتتناثر القمامة في البلدات والمدن الهندية الواعدة كنتيجة للهجرة الكثيفة في المناطق الحضرية، وسوء التخطيط المدني وعدم كفاية نظم التخلص من النفايات، وتلوث الأنهار والبحيرات بمياه الصرف الصحي والسوائل الصناعية.