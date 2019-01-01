ريال مدريد يُعلن في بيان رسمي سبب رحيل زيدان المفاجئ عن معسكر كندا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني من خلال بيانًا جديدًا له عبر موقعه الرسمي عن سبب مغادرة "زين الدين زيدان" مدرب الفريق لمعسكر الفريق في كندا.



وتفاجئ اللاعبون وأفرد الجهاز الفني بمغادرة الفرنسي يوم أمس للمعسكر، وأرجع الملكي رحيل "زيزو" لأسباب شخصية ليعود مرة أخرى إلى إسبانيا.



ولكن منذ قليل، أكد ريال مدريد أن لاعبي الفريق قد وقفوا دقيقة صمت قبل بداية المران الجماعي بسبب وفاة شقيق المدرب ويدعى "فريد".



وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن عودة "زيدان" ستكون سريعة لمتابعة استعدادات الموسم الجديد والذي سيبدأ في 16 أغسطس المقبل ببطولة الدوري الإسباني.



وأوكل المدرب الفرنسي لمساعده "ديفيد بيتوني" قيادة تدريبات ريال مدريد لحين عودته إلى العاصمة الكندية "مونتريال".