السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الرئيس العراقي يؤكد أهمية الاستفادة من أوروبا بإعادة إعمار المدن المحررة

السبت 13/يوليه/2019 - 06:42 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت على أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية بإعادة إعمار المدن المحررة في بلاده.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني".
وشدد صالح خلال اللقاء، على "ضرورة العمل المشترك لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب"، مشيرًا إلى "أهمية التنسيق والتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا والتطورات الراهنة".
ولفت الرئيس العراقي إلى "أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الأوروبية في إعادة اعمار المدن المحررة، ودعم العراق في مساعدة النازحين وتوفير الأجواء الآمنة المستقرة لهم، فضلًا عن مساهمة الاتحاد في المشاريع العمرانية والخدمية والإنسانية".
من جانبها، أشادت موجيريني بالتقدم الحاصل في العراق، مؤكدة دعم المجموعة الأوروبية لاستقراره وسياسته المتوازنة حيال القضايا الدولية، مجددة الإلتزام بالعمل مع العراق لانجاز الأهداف التي حددها مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في الكويت العام الماضي من أجل توفير مستقبل أفضل للشعب العراقي.
وكانت موجريني قد وصلت إلى بغداد اليوم وأجرت مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ووزير الخارجية محمد علي الحكيم لبحث مجالات التعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

منذ 13 دقيقة

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد مرتضى يتحدى كهربا برسالة نارية

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة 2019 على "الدستور" بالاسم ورقم الجلوس

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

الآن ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة 2019 على "الدستور" بالاسم ورقم الجلوس

التعليم تنتهي من إعداد نتيجة الثانوية العامة بالكامل

حصريا.. نتيجة الثانوية العامة على موقعى "الدستور" و"اليوم السابع"

ستوديو

بعد نجاته من محاولة اغتيال.. المسماري: "نهاية أحلام قطر وتركيا قربت"

"بعضهم رسب".. تعرف على مجموع النجوم في الثانوية العامة

كارول سماحة تشارك في مؤتمر صحفي قبل حفلها بمهرجان ليالي قلعة دمشق.. صور

الديهي: هناك فرق بين منتدى الشباب بمصر و"الإرهابيين" بالدوحة

ads

رياضة

صحيفة سعودية: الزمالك يوافق على إعارة طارق حامد لاتحاد جدة

ديمبلي يرفض الرحيل عن برشلونة

ألافيليب يتصدر سباق فرنسا وبينو يخطف الأنظار

روما يخطط لخطف هدف تشيلسي وبايرن ميونخ

الرئيس نيوز

إحالة 111 موظفا وممرضا في مركز "إيتاي البارود" للتحقيق

آلاف السودانيين يتظاهرون في ذكرى 40 يوما على فض اعتصام الخرطوم

تأجيل محاكمة 32 متهمًا في قضية خلية «ميكروباص حلوان»

مصطفى بكري: لن نستجيب لأى ضغوط خارجية للإفراج عن "تنظيم الأمل"

منوعات

لماذا يجب تجنب الحلويات حتى لو كنا نحفاء؟

الذكاء الاصطناعي يفوز على 5 أبطال عالميين في البوكر

كوكب الأرض يشهد تأثيرات حقيقية بسبب التغير المناخي المذيل ببصمة الإنسان

هل تساعد التكنولوجيا الحديثة في استعادة الأنواع المهددة بالانقراض؟

كشكول

وكيل الأزهر: غدًا إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

والد الأول علمي رياضة "دمج": رقصت من الفرحة بعد اتصال الوزير

الأول على الثانوية الأزهرية أدبي: لا أملك فيس بوك وتليفونى "بزرارير"

بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة 2019 على «كشكول»

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان تنقل التعليمات لأعضائها عبر مصحف التدوين

مقتل 20 حوثيا في كمين للجيش اليمني غرب مأرب

مقتل وإصابة ٣ صينيين في هجوم الصومال الإرهابي

محمد عبدالمقصود يحلل بيوت الدعارة في تركيا ويصف المنتقدين بـ"التخلف"

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
فين أيام فصاحة خطاب الكراهية البليغ؟
محمود عابدين
نصيحة لكل من يتعاطف مع أعداء مصر
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. عرض "علق الدي جي" بسيما دكة

استكمال فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأى العام"

لقاء أدبى متنوع بثقافة بنى سويف

"حقوق الطفل المعاق".. محاضرة بثقافة دمياط

صفحتنا ع الفيس بوك