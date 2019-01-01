الرئيس العراقي يؤكد أهمية الاستفادة من أوروبا بإعادة إعمار المدن المحررة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت على أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية بإعادة إعمار المدن المحررة في بلاده.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني".

وشدد صالح خلال اللقاء، على "ضرورة العمل المشترك لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب"، مشيرًا إلى "أهمية التنسيق والتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا والتطورات الراهنة".

ولفت الرئيس العراقي إلى "أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الأوروبية في إعادة اعمار المدن المحررة، ودعم العراق في مساعدة النازحين وتوفير الأجواء الآمنة المستقرة لهم، فضلًا عن مساهمة الاتحاد في المشاريع العمرانية والخدمية والإنسانية".

من جانبها، أشادت موجيريني بالتقدم الحاصل في العراق، مؤكدة دعم المجموعة الأوروبية لاستقراره وسياسته المتوازنة حيال القضايا الدولية، مجددة الإلتزام بالعمل مع العراق لانجاز الأهداف التي حددها مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في الكويت العام الماضي من أجل توفير مستقبل أفضل للشعب العراقي.

وكانت موجريني قد وصلت إلى بغداد اليوم وأجرت مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ووزير الخارجية محمد علي الحكيم لبحث مجالات التعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي.