جيرو يقود تشيلسي للفوز على سان باتريك في أولى تجارب لامبارد الودية

حقق نادي تشيلسي الانتصار برباعية نظيفة في أول مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، أمام سان باتريك أتليتك الأيرلندي.



سجل هدف التقدم، ماسون مونت في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 31 إيمرسون بالميري سجل الثاني.



في الشوط الثاني، تكفل جيرو بثنائية أخرى، في الدقيقتين 67 و88.



ومن المفترض أن يواجه تشيلسي نظيره كاواساكي فرونتال، في اليابان، ضمن الجولة التحضيرية للبلوز هناك.



