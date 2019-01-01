تعرف على معلق مباراة تونس والسنغال فى نصف نهائى أمم إفريقيا

يلعب منتخب تونس ضد السنغال غدًا في مباراة مصيرية ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.



وكانت تونس قد تغلبت على مدغشقر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي بينما استطاعت السنغال أن تهزم بنين بهدفٍ وحيد ليتأهل نسور قرطاج لمواجهة أسود التيرانجا في المربع الذهبي بالبطولة القارية.



ويصعد الفائز من مباراة تونس والسنغال لمواجهة المنتصر من الجزائر ونيجيريا في نهائي الأمم الإفريقية.



معلق مباراة تونس والسنغال في أمم إفريقيا

أسندت بي إن سبورت مهمة التعليق على أحداث مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي كان 2019 إلى التونسي عصام الشوالي.



