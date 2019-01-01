بايرن ميونخ يرغب في ضم كيران تريبييه من توتنهام

أفادت تقارير صحفية ألمانية، أن الدوري الإنجليزي كيران تيربييه، لاعب توتنهام على رادار بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



إدارة النادي البافاري تسعى للتعاقد مع لاعب يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيمن خاصة أن المدرب كوفاتش سيُعيد كيميش لوسط الملعب.



وحسب ما أكدت شبكة "سكاي" الألمانية، فإن إدارة النادي البافاري، بدأت التفاوض مع توتنهام للتعاقد مع كيران تيربييه، لتعزيز مركز الظهير الأيمن.



منذ اعتزال فيليب لام، لم يتعاقد بايرن ميونخ مع ظهير أيمن أساسي، بل يتبادل الأدوار كلًا من كيميش وتوليسو، وكلاهما يلعبان وسط ملعب في الأساس.



