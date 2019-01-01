لوكاكو عن مستقبله: ستعرفون كل شىء الأسبوع المقبل

اقترب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من حسم مستقبله، ما بين البقاء في مانشستر يونايتد أو الرحيل لإنتر ميلان الإيطالي.



إنتر ميلان حدد لوكاكو أهم أهدافه في ميركاتو الصيف الجاري، مع اقتراب رحيل ماورو إيكاردي عن صفوف النيرازوري.



وقال اللاعب البلجيكي: "ستعرفون كل شيء الأسبوع المقبل، سيتضح كل شيء".



شبكة ميديا سيت الإيطالية، أكدت بأن تصريح اللاعب جاء بعد اسئلة عديدة من الصحفيين لمعرفة ماذا يدور في رأس البلجيكي.



إنتر حاول التعاقد مع اللاعب مقابل 70 مليون يورو، تُقسط على سنتين أو ثلاث سنوات، مع ضمان المكافآت، في حين أن مانشستر يونايتد لا ينوي التخلي عن اللاعب بأقل من 80 مليون يورو دفعة واحدة.



مدرب مانشستر يونايتد، سولشاير، أكد أنه أنه لم يتغير أي شيء حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع اللاعبين حول العروض، ولكن لا يوجد أي شيء رسمي.



