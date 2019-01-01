الأربعاء.. ندوة تعريفية حول منحة "نيوتن مشرفة التعليمية والبحثية" بجامعة القناة

تنظم جامعة قناة السويس ندوة تعريفية حول منحة" نيوتن مشرفة التعليمية والبحثية" وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر قاعة مكتب التايكو.

تقام الندوه تحت رعاية الدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف الدكتور أحمد السقا مدير مكاتب الأبداع التكنولوجي والتسويق (TICO-SCU) بالجامعة.

ويحاضر بها شيماء البنا- رئيس البرامج العلمية بالقنصلية البريطانية وتقوم بعرض فرص التمويل من خلال صندوق نيوتن مُشرفة ومنح لطلاب الدكتوراه،زمالات ريادة الاعمال والابتكار وزمالات متقدمة.