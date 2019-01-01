وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفي الشلاتين المركزى (صور)

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، مستشفى الشلاتين المركزى، وبرفقته الجهاز الإشرافي بالمديرية، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الجودة، ومدير إدارة مكافحة العدوى، والتفتيش الصيدلي ومدير الإدارة ومدير إدارة التمريض الهندسية وفني وعضو شئون قانونية، وعضو تفتيش مالى وادارى ومدير الإدارة الصحية ومديرالمستشفى.



كما تفقد وكيل وزارة الصحة، أقسام الاستقبال والطوارئ والاشعة والعناية والحضانة والمعمل وبنك الدم والقسم الداخلى ووحدة العلاج عن بعد والكلى الصناعى ومحطة المياة واطمئن على توافر جميع مستلزمات الكلى والخدمات المكملة المطبخ والمغسلة والتعقيم المركزي وغرفة المولدات والصيدلية وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بمخزون استراتيجى، ووجه بالانتهاء من صيانة التكييف المركزى بالمستشفي.



وتفقد أيضا مبنى سكن الأطباء والتمريض ووجه سيادته بالانتهاء من رفع كفائته وسرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمخزنية اللازمة للانتهاء من الكهنة والرواكد كما اجتمع سيادتة بطاقم الأطباء والتمريض لوضع خطة العمل في الفترة المقبلة.



وأوضح مرعي خلال جولته، أهمية التواصل مع المواطنين وتكثيف العمل لتقديم خدمة أفضل لهم، مشيرًا إلى أنه يجري العمل علي قدمٍ وساق لتوفير الاحتياجات والمستلزمات للمواطنين.