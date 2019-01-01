بالأسماء.. ننشر نتائج أوائل الثانوية الأزهرية

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من التقدم والنجاح.



عبر الطلاب الأوائل عن سعادتهم باتصال فضيلة الإمام الأكبر وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، واعدين فضيلته بأن يواصلوا النجاح والتفوق، وأن هذا الاتصال يمثل دفعة معنوية قوية لكل طالب بأن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع.



وحرص فضيلته على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم، وأشاد فضيلته بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص فضيلته على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا فضيلته أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.



