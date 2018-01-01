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مصر

بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة 2019 على "الدستور" بالاسم ورقم الجلوس

السبت 13/يوليه/2019 - 06:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنشر مؤسسة «الدستور» نتيجة الثانوية العامة 2019 ، بعد قليل.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، نتيجة الثانوية العامة رسميًا، على أن تعلن بالمدارس يوم الإثنين. وهنأت الوزارة الطلاب الأوائل بالتفوق تليفونيا، وحثتهم على الاستمرار في النجاح، متمنية لهم التوفيق الدائم في حياتهم.

                                          لمعرفة نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا
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