ممثلو دول مجموعة "نورماندي" يلتقون في باريس

بحث مستشارو السياسة الخارجية للدول الأعضاء في مجموعة "نورماندي" (أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا) بالعاصمة الفرنسية باريس، آخر التطورات في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، والترتيبات اللازمة لعقد قمة جديدة للمجموعة على مستوى رؤساء الدول الأربع.



وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم السبت، أن ممثلي الدول الأربع بحثوا سبل تطبيق أحكام اتفاقية مينسك للسلام خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الإقليم.



يذكر أن آخر قمة رئاسية لصيغة نورماندي عقدت في العاصمة الألمانية برلين عام 2016.