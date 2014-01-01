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رياضة

فيدرر قبل نهائي ويمبلدون: انتهى العمل

السبت 13/يوليه/2019 - 06:07 م
جريدة الدستور
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مع استعداد روجر فيدرر لمواجهة نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون للتنس غدا الأحد يعلم اللاعب السويسري أنه يوجد القليل ليفعله من أجل تعزيز فرصه في حصد اللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى وأن كل العمل انتهى.

وقال اللاعب البالغ عمره 37 عاما "مثل المدرسة. في يوم الامتحان لن تقرأ... العديد من الكتب في ذلك اليوم. لا يوجد أي وقت لفعل ذلك.
"العمل تم بالفعل. كان عاما جيدا (بالنسبة لي)... كل شيء يسير على ما يرام. من هذا المنطلق يمكنني دخول المباراة وأنا واثق".

ومع حصوله على ثمانية ألقاب في ويمبلدون كان فيدرر محقا في ثقته لكن ديوكوفيتش نال أربعة ألقاب أيضا ويمكنه معادلة رقم بيورن بورج لو حققه للمرة الخامسة.

والأهم من ذلك أن اللاعب الصربي تفوق على فيدرر في النهائي في نادي عموم إنجلترا في 2014 و2015.
وقال ديوكوفيتش عن نظيره السويسري "كلنا نعلم مدى كفاءته في أي مكان وخاصة هنا، "هذا النوع من الملاعب يلائم أسلوبه للغاية. يحب اللعب سريعا. وأخذ الوقت من منافسه وعدم منحك الفرصة".

وأضاف: "إنه يدفعك للعب سريعا لذا بالنسبة لبعض اللاعبين مثل (رفائيل) نادال وأنا الذين يحبون أخذ بعض الوقت فهذا ضغط مستمر يجب التعامل معه".

وتابع: "لعبت ضد روجر مباراتين نهائيتين مذهلتين في عامين متتاليين لذا فأنا أعلم ما الذي يجب توقعه. بالتأكيد سأكون متحمسا ومتوترا وكل ما يمكنكم التفكير فيه."سأفعل ما في وسعي للسيطرة على ذلك بطريقة ما وأفرض أسلوبي بشكل متوازن وأتمنى فعل ذلك طيلة المباراة".

وقدم فيدرر أداء رائعا في الفوز على نادال في الدور قبل النهائي أمس الجمعة فيما لم يُختبر ديوكوفيتش في انتصاره السهل على روبرتو باوتسيتا أجوت.

وسيحتاج اللاعب السويسري للوصول إلى قمة مستواه مرة أخرى غدا الأحد ليضع حدا لأربع هزائم متتالية أمام منافسه الصربي.
وربما لن يكون من الحكمة المراهنة على خسارة فيدرر لكن العديد من النقاد يعتبرون أن ديوكوفيتش المصنف الأول في البطولة هو المرشح للفوز.
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