الرئيس العراقي يؤكد ضرورة العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت ضرورة العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي؛ لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب، فضلا عن التنسيق والتشاور بشأن القضايا والتطورات الراهنة.



وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني لبحث الأوضاع في العراق خاصة والمنطقة عامة.



وأكد صالح - خلال اللقاء - أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية في إعادة إعمار المدن المحررة.



وكانت موجيريني قد وصلت - في وقت سابق اليوم - إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.