مصرع 5 أشخاص إثر انهيار محجر جنوبي الصين
السبت 13/يوليه/2019 - 05:47 م
أعلنت سلطات منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين مصرع 5 أشخاص على الأقل في حادث انهيار محجر في مدينة "تسنشي" بالمنطقة.
وذكرت سلطات المنطقة- في بيان اليوم السبت- أن الحادث وقع في محجر "تيانما" بقرية "خكو" بمدينة "تسنشي"، حيث هرع رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.
ولم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو العدد الدقيق للأشخاص المدفونين جراء الانهيار.
وذكرت سلطات المنطقة- في بيان اليوم السبت- أن الحادث وقع في محجر "تيانما" بقرية "خكو" بمدينة "تسنشي"، حيث هرع رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.
ولم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو العدد الدقيق للأشخاص المدفونين جراء الانهيار.