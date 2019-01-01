مصرع 5 أشخاص إثر انهيار محجر جنوبي الصين

أعلنت سلطات منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين مصرع 5 أشخاص على الأقل في حادث انهيار محجر في مدينة "تسنشي" بالمنطقة.

وذكرت سلطات المنطقة- في بيان اليوم السبت- أن الحادث وقع في محجر "تيانما" بقرية "خكو" بمدينة "تسنشي"، حيث هرع رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.

ولم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو العدد الدقيق للأشخاص المدفونين جراء الانهيار.