مدافع نيجيريا يحذر من الجزائر

أشاد كينيث أوميرو، مدافع منتخب نيجيريا، بأداء الجزائر، قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين غدا الأحد في الدور قبل النهائي بكأس أمم إفريقيا.



وقال أوميرو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت: "علينا الحذر من الجزائر خاصة داخل منطقة الجزاء لأنها تمتلك السرعة والمهارة، هي فريق قوي ونحن أيضا، والكل جاهز لمباراة الغد ونتطلع للفوز".



وأضاف: "لدينا كل شيء للمضي قدما نحو اللقب، نمتلك الشباب والخبرة والمواهب بجانب أن الأداء التكتيكي على مستوى عال، وعلى أرضية الملعب تكون تلك الأشياء ميزة لنا".



وختم: "أتمنى أن نستخدم تلك الميزة غدا للإطاحة بمنتخب الجزائر، وأثق في الحكام ولا يمكنني أن أعد بشيء كل ما علينا هو التحضير للمباراة".