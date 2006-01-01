مسيرة سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون في سطور

حققت الرومانية سيمونا هاليب، لقب ويمبلدون اليوم، بعدما فازت على سيرينا ويليامز 6-2 و6-2، اليوم السبت.



وفيما يلي حقائق عن البطلة:



ولدت يوم 27 سبتمبر 1991 في كونستانتا في رومانيا وتبلغ من العمر 27 عامًا.



ألقابها في البطولات الأربع الكبرى: فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون 2019.



فازت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعد خسارتها في النهائي ثلاث مرات، منها مرتان على ملاعب رولان جاروس في 2014 و2017 وإستراليا المفتوحة 2018.



أصبحت أول رومانية تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى منذ مديرة أعمالها فيرجينيا روزيتشي في باريس في 1978.



بدأت ممارسة التنس في الرابعة من العمر وتحولت للاحتراف في 2006.



مسيرتها



- بدأت اللعب في بطولات الاتحاد الدولي للتنس في 2006.



- قدمت نفسها للعالم في 2013 بالفوز بستة ألقاب في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في نورمبرج وسرتوخنبوس وبودابست ونيو هيفن وموسكو وصوفيا، وأنهت الموسم في التصنيف 11 عالميًا.



- فازت في 2014 بلقبين آخرين في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في الدوحة وبوخارست، وأنهت ثلاث بطولات كوصيفة للبطلة من بينها فرنسا المفتوحة، حيث خسرت في النهائي أمام ماريا شارابوفا. بلغت الدور قبل النهائي في ويمبلدون وتقدمت إلى التصنيف الثالث عالميًا.



- حصدت اللقب في شينتشن ودبي وإنديان ويلز في 2015، وبلغت الدور قبل النهائي في أمريكا المفتوحة ودور الثمانية في إستراليا المفتوحة وأنهت العام في التصنيف الثاني عالميًا.



- حصدت ثلاثة ألقاب في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في 2016 في مدريد وبوخارست ومونتريال وخسرت في دور الثمانية في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.



- تقدمت لصدارة التصنيف العالمي في 2017 للمرة الأولى، وفازت بلقب مدريد وخسرت في نهائي فرنسا المفتوحة أمام إيلينا أوستابنكو ووصلت إلى دور الثمانية في ويمبلدون.



- خسرت أمام كارولين وزنياكي في نهائي إستراليا المفتوحة 2018.



- حصدت لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس بالفوز على سلون ستيفنز.



- أدخلت العديد من التغييرات على طاقمها التدريبي وتراجع تصنيفها إلى السابع عالميًا في 2019.



- خسرت مجموعة واحدة في طريقها إلى لقبها الأول في ويمبلدون.