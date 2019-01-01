دي ليخت يغيب عن معسكر أياكس في النمسا

لن يسافر المدافع ماتياس دي ليخت، أحد اللاعبين المطلوبين بشدة في سوق الانتقالات الصيفية، مع أياكس أمستردام للمعسكر الذي سيقيمه الفريق في النمسا.



ونشر الفريق الهولندي، عبر موقعه الرسمي، قائمة الـ28 لاعبًا الذين سيتوجهون إلى النمسا، لبدء المعسكر التحضيري للموسم الجديد، وخلت القائمة من اسم دي ليخت.



وأوضح النادي أيضًا: "بسبب رحيل اللاعب المحتمل، لن يسافر ماتياس دي ليخت مع بقية المجموعة".



وعلى الرغم من اقتران اسم اللاعب بالانضمام لفريق برشلونة، لكنه قريب من الانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي، لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ووفقًا لبعض وسائل الإعلام الإيطالية، فقد أنهى البيانكونيري الاتفاق مع اللاعب، وما زالت هناك بعض الاتفاقات المادية بين الناديين.