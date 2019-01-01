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عالم

تحذير شرطة بريطانيا للإعلام بشأن برقيات دبلوماسية مسربة يثير الغضب

السبت 13/يوليه/2019 - 05:36 م
جريدة الدستور
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انضم سياسيون بريطانيون بارزون، من بينهم مرشح لرئاسة الوزراء، إلى صحفيين، اليوم السبت، في انتقاد الشرطة لتحذيرها وسائل الإعلام من نشر وثائق حكومية مسربة قائلين "إن هذا طريق خطر لا ينبغي السير فيه".
ونشرت صحيفة، في الأسبوع الماضي، مراسلات مسربة من سفير بريطانيا في واشنطن أثارت أزمة دبلوماسية كبيرة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودفعت السفير في النهاية إلى تقديم استقالته.
وقال نيل باسو أكبر ضابط مسئول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا، أمس الجمعة، إن الشرطة فتحت تحقيقًا لتحديد المسئول عن تسريب الوثائق لكنه حذر الصحفيين والناشرين من أن نشر المزيد من الوثائق قد يعد انتهاكًا للقانون.
وقال باسو "أنصح كل من يملك "وثائق مسربة" ومحرري وناشري وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية بعدم نشر وثائق حكومية مسربة قد تكون بحوزتهم بالفعل أو قد تعرض عليهم وأن يسلموها للشرطة أو يعيدوها لمالكها وهي الحكومة".
وأثارت تصريحاته غضب وانتقاد صحفيين ورؤساء تحرير وسياسيين قالوا إنها تخاطر بالتعدي على حرية الصحافة.
وقال وزير الصحة مات هانكوك على تويتر "تهديد الدولة لحرية الإعلام طريق خطر لا ينبغي السير فيه"، ووصف جورج أوزبورن رئيس تحرير صحيفة "لندن إيفينينج ستاندرد" ووزير المالية السابق التصريحات بأنها "شديدة الغباء وغير حكيمة من ضابط صغير يبدو أنه لا يفهم كثيرًا عن حرية الصحافة".
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