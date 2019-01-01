العاصفة "باري" تتحول لإعصار قبل وصولها ساحل لويزيانا الأمريكية

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية "باري" لتصبح إعصارًا قبل أن تصل إلى اليابسة على ساحل مدينة لويزيانا الأمريكية اليوم السبت.



ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة لـ"باري" بلغت 70 ميلا (113 كيلومترا) في الساعة، لتزيد على 65 ميلا في الساعة تم تسجيلها في وقت سابق.



وقال المركز إن خبراء الأرصاد الجوية يراقبون الإعصار وأكدوا أنه يمكن أن يتسبب في هطول أمطار مهددة للحياة في لويزيانا وساحل خليج المكسيك الأوسط.



ووجه مركز الأعاصير تحذيرا لمعظم مناطق ساحل لويزيانا.