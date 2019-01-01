روسيا تضع تليسكوبًا مداريًا جديدًا فى الفضاء

استطاع الصاروخ الحامل "بروتون- أم" وضع مرصد الفضاء الفلكي الفيزيائي "سبيكتور-آر جي" في المدار المحدد له حول الأرض، والذي جرى إطلاقه، اليوم السبت، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.



وقال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس": "جرى فصل مرصد الفضاء الفلكي الفيزيائي (سبيكتور-آر جي) عن وحدة الدفع (دي إم-03)، حيث تم وضعه في المدار".

