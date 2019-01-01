انطلاق فعاليات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالإسكندرية

انطلقت بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات "اللقاء التقييمي للاعبى مراكز الناشئين" في ألعاب تنس الطاولة والتايكوندو والجودو، بمشاركة 21 محافظة على مستوى الجمهوريه بإجمالي 600 لاعب ولاعبة، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.



ويقام المشروع تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة على مدار 4 أيام.



وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف، إن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية للنهوض بالرياضة المصرية وتطويرها، مشيرة إلى أن المشروع ينقسم إلى خمس مراحل (مراكز الناشئين، مراكز الواعدين، مراكز أبطال الواعدين، النخبة، والبطل الأوليمبي)؛ وذلك لاكتشاف وتبني المواهب فى ألعاب "المصارعة والملاكمة والجودو ورفع الأثقال والتايكوندو وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة اليد".