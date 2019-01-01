محافظ الإسكندرية يستعرض الفرص الاستثمارية الإيطالية

عقد محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع أنطونيلو بيرياكو، رئيس اتحاد الصناعات في مدينة كتانايا بجزيرة صقلية الإيطالية، بحضور ممثلي قطاعات الصناعات المختلفة بالاتحاد، بحضور هشام بدر، سفير مصر لدي روما، وأوجينيو بنيديتي، رئيس مؤسسة "بنيديتي" الثقافية.



وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات وسبل تيسيير نفاذ الاستثمارات الإيطالية إلى مدينة الإسكندرية، لا سيما التي تعتني بعملية التصنيع المشترك ونقل المكون المعرفي والتكنولوجي.



وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى اهتمامه بتعزيز الاستثمارات الإيطالية فى الأسواق المصرية، وانفتاحه على أن تنظيم زيارة لوفد من المستثمرين الإيطاليين بجزيرة صقلية، منوهًا باهتمام الجانب الإيطالي بأن تتسق الاستثمارات الإيطالية مع الأولويات التنموية المصرية.



وأشار أنطونيلو بيرياكو إلى أن اتحاد الصناعات بمدينة كتانايا يضم في عضويته أكثر من ٥٠٠ شركة إيطالية متخصصة، تندرج غالبيتها تحت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد عماد الاقتصاد الإيطالي.



وعرض المحافظ ما تضمنته المحافظة من مناطق صناعية وحرة مثل المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب، والتي تتضمن فرصًا استثمارية مثمرة، لافتًا إلى وجود 5 مناطق صناعية، وتضم 5000 مصنع.



وأشار إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يستلزم التوسع في إقامة منطقة حرة جديدة تبلغ ٥ ملايين متر لتضاف علي المنطقة الموجودة بالفعل، منوهًا بأهمية أن تغتنم الشركات الإيطالية الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.



كما استعرض المحافظ الفرص الاستثمارية في المحافظة، وعلي رأسها مجال تكنولوجيا المعلومات، وأهم أنواع الصادرات المصرية من المحافظة لدول الخارج خاصة أوروبا وأمريكا.



كما تمت الإشارة إلى حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين مصر وإيطاليا، لا سيما كون إيطاليا ثاني أكبر مستثمر أوروبي في مصر.



وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين الجانبين تتولي عمليات التنسيق، تمهيدًا لزيارة وفد من المستثمرين الإيطاليين هذا العام.