جينك البلجيكي يضم نجل النجم الروماني هاجي

أعلن نادي جينك بطل الدوري البلجيكي لكرة القدم ضم اللاعب الدولي الروماني إيانيس هاجي نجل النجم جورجي هاجي، وذلك لتعزيز تشكيلته للموسم الجديد.

وقال النادي- على موقعه الرسمي اليوم السبت- إن إيانيس هاجي أحد أبرز اللاعبين في جيله وقع على عقد لخمس سنوات حتى 2024.

وانتقل هاجي من نادي فيتورول كونستانتا، الذي كان يلعب فيه والده، في ثاني انتقال له لفريق خارج رومانيا بعد أن أمضى 18 شهرا ضمن صفوف فيورنتينا. وكان إيانيس هاجي قد انضم لفيورنتينا وهو في سن 17 عاما لكنه خاض مباراتين فقط.

وساعد إيانيس رومانيا على بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا تحت 21 عاما وظهر كأحد نجوم البطولة التي أقيمت في إيطاليا.

