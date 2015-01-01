إيفرتون يتفاوض مع مانشستر سيتي لضم "فابيان ديلف"



وانضم ديلف "29 عامًا" إلى مانشستر سيتي قادمًا من أستون فيلا في 2015، ويتبقى 12 شهرًا فقط في عقده مع أبطال الدوري الإنجليزي.



وصلت مفاوضات نادي إيفرتون الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات لاعب خط وسط مانشستر سيتي، فابيان ديلف، إلى مراحل متقدمة، حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم السبت.وقالت الشبكة، في تقرير لها، إن صفقة ضم الدولي الإنجليزي إلى "جوديسون بارك" تقترب من الاكتمال مع التوقع بوصول قيمة الانتقال نحو 9 ملايين إسترليني.وشارك ديلف في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الموسم الماضي الذي احتفظ فيه السيتي باللقب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.