العثور على 11 قنبلة هاون وعبوات ناسفة تابعة لـ"داعش" بسامراء

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، العثور على 6 قنابل هاون و5 عبوات ناسفة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، إن "سرية هندسة ميدان واستخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت من العثور على 4 قنابل هاون وتم تفكيكها"، مضيفة أن "أن كتيبة هندسة ميدان الفرقة 4 شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش وتطهير لجزيرة غرب سامراء، وتمكنت من العثور على 5 عبوات ناسفة وتم تفكيكها".



وأشارت إلى أن فوج مغاوير في جزيرة سامراء، تمكن أيضًا من العثور على قنبلتين هاون ومعدات (BKC) وعدد من الأسلحة والذخائر التابعة للتنظيم.