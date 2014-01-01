"نابولى" يعلن إتمام التعاقد مع مانولاس

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن التعاقد مع المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع فريق روما.



وقام نابولي بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب اليونانى مع روما، والمقدر بقيمة 36 مليون يورو، وهو الأمر الذي أنهى الصفقة لصالح الفريق الجنوبي.



ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، صورة للاعب حيث علق الحساب عليها قائلًا: "مرحبًا مانولاس".



يشار إلى أن مانولاس قد لعب في صفوف روما منذ عام 2014 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، حيث لعب مع الفريق الملقب بالذئاب 206 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 لزملائه.