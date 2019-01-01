الرومانية سيمونا هاليب تتوج بلقب "ويمبلدون" لأول مرة في مسيرتها

فازت الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة "ويمبلدون" للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بفوزها على الأمريكية سيرينا ويليامز في الدور النهائي بمجموعتين نظيفتين.

وحققت هاليب، المصنفة السابعة في البطولة، الانتصار على سيرينا، المصنفة الـ11، بحسم المجموعتين لصالحها بواقع 6-2 و6-2 في أداء قوي من جانب اللاعبة التي تعد أول رومانية تفوز بهذا اللقب الكبير.

وعقب اللقاء، هنأت سيرينا منافستها هاليب على الأداء القوي الذي قدمته في المباراة النهائية، فيما أكدت البطلة الرومانية أن لديها شعورًا رائعًا بعد هذا الفوز الذي لطالما حلمت به.

وحرمت هاليب بهذا الانتصار سيرينا من حصد اللقب الـ24 في بطولات الجراند سلام وتسجيل رقم قياسي جديد في مسيرتها، وأصبحت هاليب تمتلك بهذا التتويج لقبين في بطولات "الجراند سلام" بعدما حققت لقب "رولان جاروس" الموسم الماضي، بينما خسرت نهائي في إستراليا المفتوحة وآخر في أمريكا المفتوحة.

