بنك هندي يضاعف فروعه بهدف تعزيز التجارة مع إيران

ضاعف البنك الهندي العالمي، ثلاثة أضعاف فروعه بهدف تعزيز التجارة مع إيران، حيث يبذل البنك قصارى جهده لضمان تمكن المصدرين الذين يتعاملون مع إيران من الوصول إلي فروعه المخصصة للمساعدة، وذلك في أعقاب انتهاء المهلة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية للإعفاء للدول الآسيوية للتعامل مع إيران خلال الفترة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، أن البنك زاد عدد فروعه لممارسة الأعمال التجارية مع إيران من 22 فرعًا الي 67 فرعًا، فضلا عن التفكير في إنشاء مركز للمعالجة والذي يضم أكثر من 3000 فرع، لمساعدة المصدرين.

وقال مسئول هندي رفيع المستوى: "قد يستغرق هذا ستة أشهر أخرى، على هامش اجتماع المصدرين الذي ينظمه اتحاد منظمات التصدير الهندية.

وقال المدير الإداري للبنك الهندي، أتول كومار جويل، إن البنك سيحتاج إلى تدريب موظفيه على مستوى الفروع والخزانة على الامتثال الإجرائي لممارسة الأعمال التجارية مع إيران.

وقال جول إن مناقشة الاتجاهات الحالية في التجارة العالمية، وقضايا المصدرين المتعلقة بالبنوك، ومبادرات التسهيل التي اتخذتها الحكومة، "تعطي الحكومة قوة دفع لتمويل الصادرات".

