"كالوم ويلسون" يوقع عقدًا جديدًا مع "بورنموث" يمتد لأربعة أعوام

وقع المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون عقدًا جديدًا مع ناديه بورنموث، يمتد لأربعة أعوام تنتهي في 2023 حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال ويلسون، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بورنموث اليوم السبت "لقد تطور الفريق كثيرًا بجميع الجوانب منذ انضمامي إلى النادي لكن لا يزال هناك طريق طويلة علينا المضي بها".

وأضاف ويلسون "أشعر بأن أدائي يتحسن باستمرار في النادي. وأريد مواصلة التطور والتقدم والوصول إلى أهداف أكبر. إنني بالفعل متحمس لما ينتظرنا في المستقبل".

يذكر أن الدولي الإنجليزي (27 عامًا) أحرز 15 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة، شارك بها مع بورنموث بالموسم الماضي.